Xbox-sommerutsalget 2026 har startet med massevis av gode tilbud

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Som du sikkert vet, har det lenge vært tradisjon å tilby store salg hver sesong, og sommerkampanjer er ofte en flott mulighet til å gjøre noen gode kjøp i en ellers ganske rolig periode på året når det gjelder nye spill. Microsoft har nå startet sin Xbox Summer Sale 2026, og som vanlig er det mye å velge mellom.

For å hjelpe deg i gang har vi (siden vi er så omtenksomme) håndplukket ti fantastiske tilbud på utmerkede spill i ulike sjangre som garantert vil holde deg underholdt denne sommeren.



Assassin’s Creed Shadows – 55 % rabatt (31,49 £ / 35,99 €)



Battlefield 6 – 50 % rabatt (34,99 £ / 39,99 €)



Blue Dragon – 75 % rabatt (3,74 £ / 4,99 €)



Dead Space Digital Deluxe Edition – 85 % rabatt (11,99 £ / 13,49 €)

– 85 % rabatt (11,99 £ / 13,49 €)

Final Fantasy VII: Remake Intergrade – 65 % rabatt (25,99 £ / 17,49 €)



Resident Evil Requiem – 30 % rabatt (44,49 £ / 55,99 €)



Shinobi: Art of Vengeance Digital Deluxe Edition – 50 % rabatt (17,49 £ / 19,99 €)

– 50 % rabatt (17,49 £ / 19,99 €)

Silent Hill f – 50 % rabatt (34,99 £ / 39,99 €)



Sonic Racing: Crossworlds Digital Deluxe Edition – 50 % rabatt (39,99 £ / 44,99 €)

– 50 % rabatt (39,99 £ / 44,99 €)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge – 60 % rabatt (8,99 £ / 9,99 €)



Hvis du finner et spesielt godt tilbud, setter vi som alltid pris på at du deler det med dine Gamereactor-venner i kommentarfeltet nedenfor – slik tjener du litt god karma i prosessen (og hjelper flere med å oppdage favorittspillene dine). Salget varer til og med 29. juli.