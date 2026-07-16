Xbox-sommerutsalget 2026 har startet med massevis av gode tilbud
Som vanlig har vi håndplukket et par gode tilbud til deg, slik at du kan begynne å hamstre før høsten.
Som du sikkert vet, har det lenge vært tradisjon å tilby store salg hver sesong, og sommerkampanjer er ofte en flott mulighet til å gjøre noen gode kjøp i en ellers ganske rolig periode på året når det gjelder nye spill. Microsoft har nå startet sin Xbox Summer Sale 2026, og som vanlig er det mye å velge mellom.
For å hjelpe deg i gang har vi (siden vi er så omtenksomme) håndplukket ti fantastiske tilbud på utmerkede spill i ulike sjangre som garantert vil holde deg underholdt denne sommeren.
Hvis du finner et spesielt godt tilbud, setter vi som alltid pris på at du deler det med dine Gamereactor-venner i kommentarfeltet nedenfor – slik tjener du litt god karma i prosessen (og hjelper flere med å oppdage favorittspillene dine). Salget varer til og med 29. juli.