Siden det nå er mulig å bruke mods til Xbox-versjonen av Starfield, har det åpnet seg en mengde nye muligheter. Nå har den anerkjente Immersive Sabers mod blitt lagt til Xbox-versjonen, som ikke bare legger til lyssabler, men også et tilhørende perk-tre.

Rebs Gaming har prøvd modet og kombinert det med et Darth Vader skin, og du kan sjekke ut hvordan det ser ut i videoen nedenfor. Det er virkelig godt gjort. Hvis du er interessert, kan du finne modet for Xbox her (og for PC på Nexus Mods).