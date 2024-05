Xbox stenger studoiene som lagde Deathloop, The Evil Within, Hi-Fi Rush og fler

HQ

Mange mente at Microsoft hadde gjort en kjempedeal da de kjøpte Bethesa og Zenimax, men det ble raskt tydelig at ikke alt var gull og grønne skoger. Fjorårets Redfall fra Arkane Austin hadde en katastrofal lansering, så allerede da begynte noen å hviske om problemer. Heldigvis dempet Tango Gameworks' Hi-Fi Rush noe av kritikken siden det viste hva Bethesda-studioene kunne få til om Microsoft lot dem være kreativ. Derfor er dagens annonsering ekstra overraskende.

Xbox Game Studios har kunngjort at de vil legge ned fire unike studioer, inkludert Redfall-utvikleren Arkane Austin og Hi-Fi Rush skaperen Tango Gameworks. Arkane Austin har tatt til sosiale medier for å legge til at de derfor også slutter å støtte og forbedre Redfall, så alle som har kjøpt Hero Pass eller premium Bite Back Edition vil kunne få pengene tilbake. Samtidig presiserer de at Arkane Lyon, som lager Marvel's Blade, ikke legges ned.

Tango Gameworks har også bekreftet nedleggelsen i en uttalelse lagt ut på X, og legger til at spillene vil "forbli spillbare overalt hvor de er i dag."

Det sies at både Alpha Dog Games (Mighty Doom) og Roundhouse Games (et supportstudio) også legges ned, og at sistnevnte vil bli innlemmet i ZeniMax Online Studios.

Alpha Dog har lagt ut sin egen uttalelse som bemerker at Mighty Doom ikke vil overleve denne rensingen, og at spillet vil legges ned 7. august. Spillere kan ikke lenger kjøpe og skaffe seg valuta i spillet med ekte penger.

Det er foreløpig uvisst hvor mange utviklere som er berørt, og hva fremtiden vil bringe for spillene og franchisene som var under utvikling av de berørte studioene. Forvent å høre mer snart.