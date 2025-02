Xbox-strategien roses av tidligere PlayStation-sjef

HQ

I et intervju med GamerTag Radio uttrykte den tidligere PlayStation-direktøren Adam Boyes sin støtte til Xbox og deres strategi om å bringe spillene deres til alle plattformer. Under samtalen understreket han at ingen taper på å gjøre Halo, Forza, Gears of War og alle andre tidligere Xbox-eksklusiver tilgjengelige overalt. Boyes uttalte :

"Jeg applauderer dem for å være smidige nok i et marked i endring og overgang til å utvide. Jeg spør mange mennesker: "Hvem er offeret? Og det er ingen."

Boyes hevder at alle tjener på å gå bort fra eksklusivitet, og at Xbox' strategi gjenspeiler en nødvendig tilpasning i en tid der spillerne i økende grad foretrekker PC og andre plattformer.

Er du enig med Boyes?