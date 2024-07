Xbox Summer Sale har startet

HQ

Tradisjonen tro er det alltid store salg i løpet av hver sesong, og sommerkampanjene er ofte en god mulighet til å gjøre gode kupp i en ellers ganske tørr tid på året når det gjelder nye spill. Microsoft kjører nå sitt Xbox Summer Sale, og de har noen gode tilbud.

For å hjelpe deg i gang har vi plukket ut ti gode tilbud på spill i en rekke sjangre som garantert vil holde deg underholdt i sommer.

- Asterix & Obelix: Slap Them All - 80 % avslag (£4.19 / €4,99)

- Castlevania Anniversary Collection - 80 % avslag (kr 3,19 / 3,99)

- DuckTales Remastered - 75 % avslag (kr 2,49 / € 3,59)

- Hogwarts Legacy - 60 % avslag (kr 25,99 / 29,99 €)

- Marvel's Midnight Suns - 75 % avslag (kr 16,24 / 18,74)

- Mass Effect: Legendary Edition - 85 % avslag (kr 8,99 / 10,49)

- Mortal Kombat 1 Premium Edition - 60 % avslag (kr 35,99)

- Resident Evil 3 - 75 % avslag (kr 8,24 / € 9,99)

- Robocop: Rogue City - 50 % avslag (kr 29,99)

- Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - 50 % avslag (kr 19,99)

Hvis du finner et spesielt godt tilbud, vil vi være takknemlige hvis du vil hjelpe Gamereactor-vennene dine i kommentarfeltet nedenfor. Deling er omsorg, som vi alle vet, og salget varer frem til 31. juli.