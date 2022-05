Xbox takket nei til å lage Marvel-spill da PlayStation fikk Spider-Man

HQ

Sony fikk mange til å sperre opp øynene da de viste oss Insomniac sitt Spider-Man for første gang i juni 2016. Marvel hadde tilsynelatene avsluttet avtalen med Activision som ga sistnevnte førsterett til å lage storspill basert på universene sine, og PlayStation ville altså få et av de mest populære. Siden den gang har vi også fått se blant annet Square Enix prøve seg med variert hell, så mange har selvsagt lurt på om også Microsoft har fått rettighetene til Deadpool, Daredevil eller noe. Om det er tilfellet må vi tydeligvis vente en god stund på resultatet.

ResetEra-brukeren Nightengale har nemlig fått fingrene i The Ultimate History of Video Games, Volume 2: Nintendo, Sony, Microsoft, and the Billion-Dollar Battle to Shape Modern Gaming, og der bekrefter Jay Ong, "Executive Vice President" hos Marvel Games, at de avsluttet avtalen de hadde med Activision på den tiden tidligere enn planlagt siden de ikke var fornøyde med kvaliteten på spillene som hadde kommet ut.

Derfor begynte de selvsagt å snakke med andre selskaper. Som vi allerede vet var PlayStation Studios en av disse, men Ong avslører at Xbox Game Studios selvsagt også ble spurt. I motsetning til PlayStation og Insomniac takket derimot Xbox nei til samarbeidet siden selskapet i stedet ville fokusere på sine egne franchiser. Kanskje ikke så veldig rart siden dette var i 2014, en tid da Microsoft begynte å bruke enorme summer på å kjøpe utviklerstudioer, men de angrer nok i alle fall litt etter å ha sett salgstallene til Spider-Man og Spider-Man: Miles Morales i tillegg til hypen rundt Marvel's Spider-Man 2 og Marvel's Wolverine. Det er jo også interessant å tenke på hva vi kunne fått fra Hellblade: Senua's Sacrifice-skaperne i Ninja Theory, Gears-gjengen i The Coalition, Dishonored-folka i Arkane og andre Xbox Game Studios-utviklere om de fikk spill basert på Captain Marvel, Deadpool, Doctor Strange og resten av Marvel-universet.

