Xbox Ultimate Game Sale 2023 har startet

Som de fleste av dere sikkert er klar over, er det alltid et stort salg hver sesong for alle de store plattformene. Sommeren 2023 er ikke noe unntak, og Microsoft har nå lansert en god mulighet til å gjøre noen gode Xbox-kupp i løpet av en vanligvis ganske tørr tid på året når det gjelder nye utgivelser.

Ettersom det er hundrevis av spill som er nedsatt, anbefaler vi at du bruker XB Deals for raskt å kunne finne favorittene dine ved å sortere på formater, regioner, sjangre, metapoengsummer og så videre. For å hjelpe deg i gang har vi også plukket ut 10 fantastiske tilbud på flotte spill i ulike sjangre som definitivt vil underholde deg i sommer.

- Dead Space Remake - 30 % rabatt (£48,99 / €55,99)

- Elden Ring - 30 % rabatt (£38,49 / €48,99)

- Final Fantasy IX - 50% rabatt (£8.49 / €10.49)

- Mad Max - 90% rabatt (£2.99 / €6.99)

- Mega Man Legacy Collection - 60% rabatt (£4.79 / €5.99)

- Octopath Traveler - 50% rabatt (£24.99 / €29.99)

- Resident Evil 3 - 75 % rabatt (£8,24 / €9,99)

- Sonic Frontiers Digital Deluxe - 40 % rabatt (£32,99 / €41,99)

- Spyro Reignited Trilogy - 65 % rabatt (£12,24 / €13,99)

- Star Wars Jedi: Survivor - 25 % rabatt (£52,49 / €59,99)

Xbox Ultimate Game Sale 2023 avsluttes 1. august, og hvis du finner et spesielt godt tilbud, setter vi pris på om du hjelper andre Gamereactor-lesere i kommentarfeltet nedenfor. Å dele er tross alt å bry seg.