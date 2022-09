Xbox utelukker ikke flere studiokjøp i fremtiden

HQ

Microsoft har kjøpt mange, mange studioer i løpet av de siste årene, og de forbereder seg på sin største avtale hittil, å kjøpe Activision Blizzard sommeren 2023. Men selv her er de tilsynelatende ikke ferdige, eller i det minste vil de i hvert fall ikke bekreftet at dette markerer slutten på denne fasen.

I et intervju med CNBC forteller Xbox-sjef Phil Spencer at det kan godt hende vi ser flere studiokjøp i fremtiden:

<em>"Dette er et så konkurransepreget marked, jeg tror ikke vi kommer til å trykke pause på noe. Tencent er det største spillselskapet på planeten i dag, og de fortsetter å investere tungt i spillinnhold og spillskapere. Sony er en større virksomhet enn vi er innen spill i dag, og de fortsetter å investere. Når du ser på investeringene vi har gjort, er det et svært, svært konkurransepreget marked. Vi streber etter å være en stor aktør her. Vi ønsker å levere flott innhold til spillerne våre, og vi kommer til å forbli aktive, enten det er ved å investere i våre interne team som allerede bygger gode spill som folk kjenner og elsker, eller å bygge nye partnerskap. Og hvis det blir til oppkjøpende M&A-arbeid, er vi aktive der også. Så arbeidet for oss tar aldri slutt. Det er et konkurransepreget marked og jeg vil sørge for at Xbox er i forkant av innovasjon og konkurranse."< /em>

Spencer har flere ganger snakket om eventuelt å kjøpe japanske studioer, men hvilke vites ikke.