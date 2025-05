Xbox var den største utgiveren for forhåndsbestillinger og forhåndsinstallasjoner i både Xbox- og PlayStation Stores

HQ

Selv om økonomiske tall kanskje ikke virker umiddelbart spennende sammenlignet med noe som en ny spillannonsering eller trailer, kan de gi oss god innsikt. Nylig avslørte Xbox sin siste finanspolitiske orientering, som ble fanget av Tom Warren fra The Verge.

Warren gjentok noen av uttalelsene fra Microsofts administrerende direktør Satya Nadella på Twitter / X, hvor han sa at Xbox avsluttet kvartalet som den beste utgiveren av forhåndsbestillinger og forhåndsinstallasjoner på både Xbox Store og PlayStation Store.

Med spill som Indiana Jones and the Great Circle, Forza Horizon 5 og flere som kommer til PlayStation fra Xbox og PC, og en mangel på Sony-utgitte titler som lander på plattformen, er det lett å se hvorfor Xbox har snappet den tittelen. I rapporten ble det også avslørt at inntektene fra PC Game Pass har økt med 45 % fra året før, og at cloud gaming har satt ny rekord.

For første gang har nettskyspill overgått 150 millioner spilte timer i løpet av det siste kvartalet. Totalt sett rapporterte Microsoft at det var mer enn 500 millioner månedlige aktive brukere i løpet av dette kvartalet, noe som er en imponerende bragd. Selv om det kanskje sliter med å overbevise folk om å kjøpe en Xbox, ser det grønne teamet absolutt ut til å ha overbevist folk om Game Pass, dets publiserte titler og mer.