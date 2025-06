Xbox-versjonen av Final Fantasy XVI har blitt kunngjort og utgitt

HQ

Tidligere i år gikk det rykter om at Final Fantasy XVI var på vei til Xbox. Under Xbox Game Showcase fikk vi bekreftelsen. Og vi trenger ikke vente et minutt lenger, for spillet er tilgjengelig akkurat nå. Dette er to år etter at det først ble utgitt konsolleksklusivt til PlayStation 5, og deretter til PC året etter.

Square Enix fortalte oss i september at de ikke var fornøyd med salgstallene for tittelen, men nå er spillet også utgitt til Xbox One og Xbox Series X/S, noe som utvilsomt vil hjelpe på det.

