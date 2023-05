Xbox: Vi er sist i konsollkrigen, vet vi

HQ

Det har vært et humpete par år for Microsofts Xbox som - til tross for godt salg av Xbox Series S / X og mange spillere som blir med i Game Pass - har slitt med å få spillere fornøyde når de har gitt ut etterlengtede titler som Halo Infinite og Redfall. Etter floppen som er Arkane sitt nye vampyrskytespill satte Phil Spencer seg ned med Xcast-podcasten for å snakke litt om hvor det gikk galt og hva han mener de trenger å fikse fremover. I denne chatten fremhever Spencer det faktum at Xbox tapte den siste konsollgenerasjonen, noe som var et katastrofalt tap som selskapet vil lide av i lang tid.

"Vi er ikke i bransjen for å utkonsollere Sony eller utkonsollere Nintendo. Det er egentlig ikke en god løsning eller seier for oss. Og jeg vet at det vil opprøre mange mennesker, men sannheten i saken er at når du er på tredjeplass på en konsollmarkedsplass og de to beste spillerne er så sterke som de er og i visse tilfeller har et diskret fokus på å gjøre avtaler og andre ting som vil gjøre det vanskelig for oss som et team å være Xbox, er vår visjon at alle på konsollen har en flott opplevelse og at de føler seg som en førsteklasses borger."

Han la deretter til at det ikke vil ha noe å si om den kommende blockbusteren Starfield blir det perfekte rollespillet som får alle til å måpe. Få PS5-spillere vil selge Sony-konsollen sin for å investere i en ny Xbox, ettersom den siste generasjonen fikk spillere til å virkelig velge en side og bygge opp sine digitale spillbiblioteker, noe som nå betyr at de mest sannsynlig vil forbli i økosystemet i mange år.

"Det er ingen verden der Starfield er en 11/10 og folk begynner å selge PS5-ene sine. Det kommer ikke til å skje."

Hvordan ser du på dette? Har Spencer rett?