Xbox vil håndheve aldersbekreftelse i Storbritannia for å oppfylle restriksjonene i Online Safety Act

I forrige uke trådte Online Safety Act i kraft i Storbritannia, og gjorde det mye vanskeligere å få tilgang til alt myndighetene anser som voksent og modent på internett. Tanken bak loven er å forhindre at unge mennesker lett skulle kunne få tilgang til pornografisk eller til og med grafisk innhold på nettet, men den har ført til opprør i landet, ettersom den har innført restriksjoner som en stor andel av befolkningen er misfornøyde med.

For å bevise sin alder må man nå enten skanne ansiktet eller sende personlige opplysninger til et privat tredjepartsselskap, noe mange føler seg ukomfortable med, ettersom det utsetter dem for ytterligere risiko for datainnbrudd. Loven gjør det nå også mulig for myndighetene å blokkere alt de anser som voksent på nettet, noe som legger sterke begrensninger på hva det britiske publikummet har fri tilgang til.

Uansett om du liker Act eller ikke, så er det lov, og selskaper må respektere den, til og med Microsoft og Xbox. Fra begynnelsen av 2026 vil Xbox håndheve et aldersbegrensningssystem i Storbritannia, noe som betyr at hvis du vil ha full tilgang til de sosiale funksjonene på en Xbox-enhet, må du enten dele din myndighetsutstedte ID, foreta en mobilleverandørkontroll, en kredittkortsjekk eller en ansiktsskanning for aldersestimering.

Dette systemet er i kraft for øyeblikket, noe som betyr at du kan fullføre prosessen og krysse av i dag ved å gå til Xbox Wire, slik at du ikke trenger å bekymre deg for å ha funksjoner blokkert tidlig neste år. Det skal også sies at uansett om du gjør denne prosessen eller ikke, vil du fortsatt kunne kommunisere med venner, og det vil ikke ha noen innvirkning på "tidligere kjøp, rettigheter, spillhistorikk, prestasjoner eller muligheten til å spille og kjøpe spill".

Alle utenfor Storbritannia lurer kanskje på hvorfor dette har noen relevans for dem, men det kan til slutt, ettersom Xbox også sier følgende :

"Etter hvert som denne aldersbekreftelsesprosessen rulles ut over hele Storbritannia, vil vi fortsette å evaluere hvordan vi kan holde spillere over hele verden trygge og lære av den britiske prosessen. Vi forventer å rulle ut aldersverifiseringsprosesser til flere regioner i fremtiden. Det finnes ingen universalløsning for spillersikkerhet, så disse metodene kan se annerledes ut i ulike regioner og med ulike erfaringer. Vi vil samarbeide med lokalsamfunn, publiseringspartnere og tilsynsmyndigheter for å finne den rette tilnærmingen som både respekterer spillernes personvern og ikke tar fra Xbox-spillopplevelsen. Vi vil fortsette å kommunisere endringene vi gjør i vår praksis og dataene vi samler inn, slik at vi bedre kan beskytte spillerne på plattformen vår."