Xbox-dokumentar i seks deler kommer i desember

HQ

HQ

Som en del av feiringen av Xbox' 20-årsjubileum har Microsoft skapt en dokumentarminiserie i seks deler som vil se tilbake på konsollens lange historie. Dokumentaren heter Power On: The Story of Xbox og har premiere 13. desember. Power On kommer ifølge opplysninger til å by på materiale bak kulissene og ufortalte historier fra de som skapte konsollen.

Vil du se Power On: The Story of Xbox så slippes den via YouTube, Roku Channel, Redbox og IMDb TV. Fans som registrerer seg for Xbox Fanfest vil få muligheten til å se den en dag tidligere, altså 12. desember.

Du kan se en kort presentasjon av dokumentaren i videoen øverst.