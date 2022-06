Xbox-dokumentaren har vunnet en Emmy

HQ

Xbox fylte 20 år i høst og Microsoft feiret dette på flere måter, hvorav en av de mest spektakul're var en dokumentarserie i seks deler om skapelsen av Xbox, kalt Power On: The Story of Xbox. Den viste seg ikke bare å by på en interessant historie, men var også godt presentert, inneholdt mange gode og dårlige ting for merket, leverte godbiter om Nintendo og Sony og mye, mye mer.

Den var for mange mye bedre enn forventet, og den oppfatningen deles tydeligvis også av Emmy-juryen, som nettopp ga serien en Daytime Emmy for "Outstanding Single Camera Editing". Dette er faktisk den andre store premien dokumentaren har fått, da den også vant på The Webby Awards i april.

Du kan se traileren for dokumentaren under, samt lenker til hver av de seks gratis episodene. Vi lover at det er godt brukt tid uansett konsollpreferanse.

HQ

Chapter 1: The Renegades - A small team of upstarts sets out to convince Microsoft that it's time to enter the console business.

Chapter 2: The Valentine's Day Massacre - The battle to own the living room is on-but not without significant cost and risk.

Chapter 3: And It Didn't Turn On - Public doubt intensifies as issues threaten to spoil the 2001 launch for Xbox.

Chapter 4: Cool...Now What? - A console is only as good as its games... and Xbox needs a gamechanger to survive. Enter Halo.

Chapter 5: The Red Ring of Death - The demand for Xbox 360 is at fever pitch, but a critical malfunction threatens its success.

Chapter 6: TV...Or Not TV - Xbox loses its way. Can a former intern get the team back on track?