Xbox-markedsføringssjef: "Dette kommer til å bli et spesielt år" for Xbox på Gamescom

HQ

I går kunne vi rapportere den gledelige nyheten om at Xbox vil delta på årets Gamescom, som er Europas største spillmesse. Den går av stabelen 23.-27. august i Köln, og er åpen for publikum, og vi synes absolutt du bør benytte anledningen til å besøke arrangementet hvis du kan, ettersom mer eller mindre alle gigantene deltar, inkludert Nintendo (Sony deltar dessverre ikke).

Hva Microsoft og Bethesda vil vise frem er fortsatt uklart, men det blir nok mer av det vi fikk se under Xbox Games Showcase forrige måned, og forhåpentligvis også noen overraskelser. Det virker imidlertid som om Microsoft satser stort på Gamescom 2023, for Xbox-sjef Phil Spencer bekrefter nå at han kommer til å være der.

Videre skriver General Manager og Xbox Games Marketing Aaron Greenberg på Twitter at "dette blir et spesielt år" for Microsoft på Gamescom. Vi får vite mer om hva dette betyr "snart", men inntil da.... hva håper du å se?