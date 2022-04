HQ

På onsdag bekreftet Sony ryktene om at FIFA 22, Tribes of Midgard og Curse of the Dead Gods blir PlayStation Plus-spill i mai, og nå er det endelig Microsoft sin tur til å avsløre "gratis"-spillene.

For en gangs skyld blir ikke Games with Gold-utvalget elendig heller med disse fire spillene i mai:





Yoku's Island Express hele måneden



The Inner World: The Last Windmonk fra den 16. mai - 15. juni



Hydro Thunder Hurricane fra den 1. - 15. mai



Viva Piñata Party Animals fra den 16. - 31. mai