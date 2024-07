Xboxs markedsføringssjef sier PlayStation er "velsignet" med mer markedsføringsmidler

HQ

I Europa dominerer PlayStation konsollmarkedet, og det har vokst til et slikt punkt at til og med Xboxs egen EMEA-markedsføringssjef Michael Flatt har kommet med noen interessante kommentarer om markedsføringsmidlene Microsoft pøser inn i det grønne lagets Europa-divisjon.

I et intervju med Marketing Week (via Windows Central) hadde Flatt følgende å si om Xboxs omsorg for det europeiske markedet sammenlignet med PlayStation.

"Fra et finansieringssynspunkt må vi jobbe veldig hardt mot konkurrentene våre," sa han. "De er velsignet med markedsføringsmidler som vi ikke kan nyte godt av, men det er helt greit ... Vi er ikke velsignet med enorme mediebudsjetter, så vi må være ganske tøffe og iherdige for å kjempe for midler som sannsynligvis ville gått til noe annet."

Det kan argumenteres for at selv om Xbox hadde pøst inn mer penger, ville det kanskje ikke ha gjort noe med PlayStations dominans, men akkurat nå er det tydelig at Xbox rett og slett ikke ser ut til å ville satse penger på å markedsføre seg mer i Europa.