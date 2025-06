Xboxs nye AI-assistent blir betatestet til det fulle

HQ

Microsoft har nettopp lansert en offentlig betatest av sin nye AI-assistent for Xbox, kalt Copilot for Gaming. Den er ment å fungere som en slags smart assistent som registrerer hvilket spill du spiller på Xboxen din, og som kan gi deg tips, guider og svar på spørsmål uten at du trenger å oppgi navnet på spillet.

Du kan samhandle med den via tekst eller tale, omtrent som en vanlig mobilassistent, og i fremtiden har Microsoft også planer om å utvide funksjonaliteten, blant annet ved å gjøre det mulig å laste ned og installere spill for deg.

Betaversjonen er tilgjengelig i rundt 50 land, deriblant USA, Australia, New Zealand, Japan og Singapore. Men her i EU må vi vente. Microsoft har annonsert at de planlegger å lansere chatboten i flere markeder i fremtiden, men har ikke spesifisert når dette vil skje.

Hva synes du om denne AI-assistenten?