Xbox-sjefen frykter utsettelser av spill, ikke konsoller

Som jeg har skrevet mange ganger før er det tydelig at coronaviruset påvirker spillindustrien på flere måter, så det er ikke rart folk bare fortsetter å spørre om utsettelser av både spill og konsoller selv om både Microsoft og Sony til stadighet sier de fortsatt planlegger å slippe nye konsoller i høst. Enkelte ganger kommer det uansett noen ekstra betryggende ord. Som for eksempel i et nytt intervju med Xbox-sjefen Phil Spencer.

IGNs Ryan McCaffrey inviterte nemlig Spencer til ukens Podcast Unlocked, og der kunne sistnevnte si følgende da han ble spurt om hvordan pandemien har påvirket planene deres for høsten:

"Jeg vil si at pragmatisk sett har forsyningskjedene i Kina begynt å komme tilbake. Jeg tror vi har sett det i nyhetene. Kina var selvsagt tidligere ute med å håndtere Covid-19 før det spredde seg. Vi kan se at vi begynner å få ting tilbake fra fabrikkene, og det fungerer for oss. De to store problemene vi holder et øye med nå...det å lage et videospill hjemmefra med et stort distribusjonslag bestående av hundrevis av personer er ikke lett. Videospill slik som vi kjenner dem nå er store og det er massive ressursbaser hver av disse spillene har og hvordan vi samler alt sammen er noe som stadig utvikler seg.

På maskinvare/plattform-siden gjorde jeg det offentlig da jeg hadde min Series X hjemme, og jeg bruker den for testing. Så mye som jeg har en artig tid med dette er såpass mye tid med konsollen viktig, og vi ønsker å forsikre oss om at vi har riktig mengde tid med plattformteknologien vi har på plass for å få gjort nok testing. Derfor måtte vi flytte mye av den testingen inn i hjem.

Ting som de er nå er ikke enkle. Jeg tror ting er strukket ut. Jeg kan føle det i lagene. De er slitte. Vi har ingenting nå som sier at vi ikke vil klare datoene vi har planlagt, men jeg skal også si, som jeg sa tidligere, at alt skjer i sanntid, og jeg vil sette sikkerheten til lagene øverst sammen med kvaliteten på produktet. Jeg vil ikke haste ut et produkt hvis det ikke er klart. Jeg har altså en god følelse, men holder øynene vidåpne."

Utover det sier han at de ikke har en plan B klar enda, men at han tviler på at lanseringen kun vil skje i bestemte regioner siden han tror dette bare vil skade dem. Det er også i de sekundene etter at han spesifiserer at utfordringene i hovedsak ligger i såkalt software og ikke hardware på grunn av alle studioene som nå må jobbe på andre, ofte mindre effektive ,måter enn de er vant til. Han tror uansett ikke at de eventuelt vil utsette konsollen selv om noen spill ikke blir klare til Xbox Series X lanseres.

Har nye spill på konsollens lanseringsdag noe å si for deg, eller vil du kjøpe konsollen uansett hva?