Xbox-sjefen håper virtual reality blir en selvfølge i fremtiden

Gjengen i Gamertag Radio feiret nylig sin tusende episode, og for å feire det hele tok Xbox-sjefen Phil Spencer seg turen på podcasten for å snakke om mye rart. Dessverre ønsket han ikke å røpe noe nytt om Xbox Series X, men han ga i alle fall virtual reality-entusiaster håp.

For selv om Spencer har snakket litt smålig om hvor virtual reality er for øyeblikket de siste årene benyttet han anledning under Gamertag Radio 1000 til å si at han har håp for fremtiden:

"Jeg håper ikke det forsvinner - Jeg håper det blir større. Jeg håper det blir noe så viktig at det blir en "no-brainer" for oss å støtte det."

Nå skal det sies at han atter en gang sier Xbox Series X ikke vil støtte VR-teknologi, så om det noen gang blir vil det nok ikke skje skikkelig før eventuelt en ny Xbox kommer etter høstens nye generasjon.