Xbox-sjefen skryter av fantastisk 8K-grafikk på Xbox Series X

Microsoft var raskt ute med å si at det som da bare ble kalt Project Scarlett, nå kjent som Xbox Series X, vil kunne vise spill i en bildeoppløsning på 8K, og man kan trygt si at de fortsatt føler seg sikre på dette.

Xbox-sjefen Phil Spencer har nemlig skaffet seg et nytt profilbilde på Twitter. Nå har han et bilde av prosessoren i Xbox Series X, og i tillegg til kodenavnet Project Scarlett er 8K inngravert på chipen. Det levnes altså liten tvil om hva den sterke konsollen vil kunne få til med et lite utvalg spill, men det er viktig å poengtere at dette vil være relativt sjeldent. Selvsikkerheten er det uansett ikke noe å si på.

Hva forventer du at de kommende konsollene klarer grafikkmessig?