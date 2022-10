Xbox-sjefen viser og hinter til ny streaming-konsoll

HQ

Det er ikke akkurat en hemmelighet at Microsoft har satset mye på nettskyen og streaming de siste årene, så at selskapet også har hintet til en ny Xbox Series som utelukkende baserer seg på disse teknologiene er ikke overraskende. Nå virker det som om vi endelig nærmer oss offentliggjøringen.

Xbox-sjefen Phil Spencer feirer nemlig Fallout sitt 25-årsjubileum med et bilde av den mye omtalte hyllen sin som nå blant annet inkluderer et par Vault Boy-figurer fra universet. Nærmest som vanlig er det likevel noe helt annet som skaper oppmerksomhet rundt bildet, for hva er den hvite saken ved siden av kontrolleren på øverste hylle?

Vel, Tom Warren, The Verge-journalisten som også røpet Xbox Series S og har avslørt en del om denne streaming-"konsollen" allerede, hevder at dette er vårt første glimt av det som går under kodenavnet "Keystone".

Om Spencer og kompani følger samme timeplan som da han også hintet til Xbox Series X/S og andre ting på hyllen sin trenger vi ikke å vente helt til 2023 før langt mer informasjon om denne saken som kan kobles rett til TVen, skjermen, mobilen eller hva det nå enn er og lar deg streame Xbox- og PC-spill på dem avsløres.