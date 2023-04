Xbox-skaper: «Det skulle ha vært en bærbar Xbox-PC»

HQ

Seamus Blackley var en av hovedskaperne av den originale Xbox-konsollen, men forlot Microsoft noen år etterpå. Han er fortsatt involvert med fansen og snakker mye med Xbox-fellesskapet om alt Xbox på Twitter, og i 2021 så vi ham i dokumentarserien Power On: The Story of Xbox.

Nå har han delt sin mening om et hett tema i spillbransjen: bærbare spill. Switch og Steam Deck har vist at det fortsatt er et stort marked for bærbare enheter, og flere streamingløsninger har også vært svært vellykkede. Det er for tiden mange rykter som hevder at Sony vil kunngjøre en PlayStation bærbar for streaming av spill, men så langt har Microsoft stolt helt på tredjeparts maskinvare for sine skyspilltjenester.

Og Seamus Blackley ser ut til å mene at dette er feil og tweets: "det burde vært en Xbox-bærbar. Det burde det egentlig vært.

Selv om det for øyeblikket ser ut til at det ikke vil skje, vil vi ikke utelukke at Microsoft kan prøve noe på et senere tidspunkt.

Men hva tror du? Er en bærbar Xbox-datamaskin en god idé?