Xbox-teamet har en tom stol på alle møter for å representere spillerne

Helt siden Phil Spencer tok over Xbox-skuta, har vi kunnet se en stor forandring i hvordan Microsoft kommuniserer med oss spillere og byr på funksjoner som faktisk blir etterspurt snarere enn Kinect-tvang og obligatorisk internettilkobling. I et intervju hos Game Informer forteller nå Spencer mer om satsingene på Play Anywhere (hvor et spill kan brukes mellom både PC og Xbox) samt bakoverkompatibilitet, og forklarer at dette er ting spillerne har etterspurt.

En måte de minner seg selv på å alltid fokusere på oss spillere, er i følge Spencer en tom stol som representerer alle spillerne på alle Xbox-møter. På den måten påminnes de at det gjelder å ta frem etterspurte produkter. Han innrømmer at det kan virke litt dumt, men det er et tegn på at Microsoft i dag prøver å lytte mer til hva samfunnet ønsker.

"The gamers don't buy things because we need them to buy it; they don't do things because we need them to go do them. They do things because it matches what they need, and sometimes, frankly, what gamers want in the near term isn't always the best business decision for us. But being inside Microsoft, I think because it's a big company, we take a long-term perspective on things."