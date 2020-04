Xcom: Chimera Squad annonsert og kommer neste uke

Fire år har gått siden Xcom 2 ble lansert, og litt over to siden spillets siste utvidelse, så det er ikke rart mange har lurt på hva gjengen i Firaxis har jobbet med. Nå har vi fått et overraskende svar.

Xcom: Chimera Squad, et helt nytt spill i den elskede serien, har nemlig blitt annonsert med to trailere, og som om det ikke var nok vil det komme til PC allerede den 24. april. Noe som gjør dette ekstra overraskende er at Chimera Squad vil gjøre en rekke endringer i den ellers velkjente oppskriften.

Som du kanskje forstår av navnet vil for eksempel laget du kontrollerer bestå av både mennesker og romvesener. Dette er mulig siden fiendene våre vil være rebelske grupper som ikke liker alliansen som ble startet i Xcom 2. Dermed kan vi se frem til en rekke nye, spennende ferdigheter som denne gangen er spesifikke til bestemte figurer.

Det grunnleggende gameplayet har også gjennomgått noen endringer. Denne gangen vil ikke hele gruppen din kunne kommanderes samtidig. I stedet vil det bli litt mer rollespillaktig med å la deg og fienden veksle mellom å bruke bestemte figurer, noe lignende Final Fantasy-serien. Dette betyr også at vi kan endre på rekkefølgen om vi for eksempel fryser en fiende eller slår noen i svime.

På toppen av det hele kan vi bruke noe kalt Breach Mode. Systemet handler enkelt og greit om hvordan kampene startes ved å overraske fienden. Et av eksemplene vi ser i gameplaytraileren er å planlegge hva en gruppe skal gjøre etter å ha brutt seg gjennom en dør.

Interessante endringer som det skal bli interessant å se hvordan fansen liker, noe som nok er en av grunnene til at spillet bare vil koste 94,50 kroner frem til den 1. mai når den går opp til 199 kroner.

Du ser på Annonser