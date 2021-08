Xcom-skaperne bekrefter Marvel's Midnight Suns

Firaxis Games er nok i hovedsak kjent for å stå bak Xcom- og Civilization-spillene i disse dager, så får det begynte å dukke opp noen meget interessante indikasjoner og rykter trodde de fleste at studioet sitt prosjekt ville være en oppfølger. Det blir det altså ikke.

For nå får vi altså æren av å bringe oppskriften sin over til Marvel-universet med Marvel's Midnight Suns. Her får vi lage vår egen superhelt som skal kjempe sammen med noen av Marvel sine verdenskjente figurer. Da sier det seg jo selv at dette ikke blir en Xcom-kopi heller, for utviklerne sier at vi her vil kjempe mot langt flere fiender samtidig slik at superheltene faktisk får litt motstand. Samtidig er selvsagt permadeath ute, men selv med dette og raskere gameplay skal det grunnleggende systemet fortsatt være relativt likt. Forvent å høre mer om akkurat hvordan når vi får en gameplaypresentasjon den 1. september.