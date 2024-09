XDefiant "absolutt ikke døende", ifølge Ubisoft

HQ

Ubisofts Call of Duty-utfordrer XDefiant fikk en flott start i betaversjonen og lanseringen, men spillerantallet har sunket betydelig etter at hypen begynte å avta. Dette har ført til påstander om at spillet er døende, bare måneder etter lanseringen.

I et nylig innlegg som forklarer spillets veikart, har utviklerne imidlertid valgt å oppklare situasjonen. "Jeg vil bare raskt ta opp statusen til spillet. dvs. er spillet døende?" står det i innlegget. "Nei, spillet er absolutt ikke døende ... spillet gjør det bra. Vi vil bare at det skal gjøre det bedre."

Fra å takle problemer med packet loss til å gi spillerne mer progresjon, nye arrangementer og mer, ser fremtiden lysere ut enn noen vil ha deg til å tro for XDefiant. Men om det vil komme tilbake til sitt høydepunkt, er vanskelig å si.