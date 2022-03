XDefiant dropper offisielt Tom Clancy-navnet

HQ

Ubisoft har offisielt avslørt at deres kommende free-to-play-skytespill, tidligere kjent som Tom Clancy's XDefiant, kommer til å droppe Tom Clancy-navnet og vil i stedet bare kalles XDefiant.

I en pressemelding argumenterer Ubisoft for å droppe navnet fordi spillet byr på "factions from games outside of the Tom Clancy universe."

I tillegg ser det også ut til at det snart vil bli avholdt nye såkalte "insider sessions", hvor du kan få muligheten til å teste XDefiant:

"These sessions will be an opportunity for you to get hands on in-progress features and provide feedback. Additionally, you'll be introduced to Factions from games outside of the Tom Clancy universe. With these changes, the game will now be known as XDefiant."

Du kan melde deg på her om du har lyst til å være med.