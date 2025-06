XDefiant Produsent trekker seg fra spillbransjen etter nedleggelse

HQ

Det var sent i fjor at vi visste at Ubisofts XDefiant ikke var lenge i denne verden. Etter en siste oppdatering tøffet spillet videre til sin død i juni i år. Nå som spillet offisielt er borte for godt, har dets utøvende produsent og veteran spillutvikler Mark Rubin delt noen tanker.

I et langt innlegg begynte Rubin med å takke fans som spilte XDefiant. "Jeg vil si at det skjedde noe bemerkelsesverdig med dette spillet, for selv om vi hadde veldig lite markedsføring, hadde vi likevel det raskeste oppkjøpet av spillere i løpet av de første ukene for en Ubisoft-tittel bare ved at dere alle snakket om og promoterte spillet," skrev han.

Han fortsatte deretter med å forklare hvorfor XDefiant hadde kortstokken stablet mot seg. Det hadde lite eller ingen markedsføring, den interne motoren ville ikke tillate utviklerne å lage det spillet de ønsket, og det var ingen langsiktige investeringer i spillet.

Rubin er imidlertid fortsatt stolt av arbeidet han gjorde, men han har ingen planer om å prøve seg på skytespillsjangeren igjen. "Jeg har bestemt meg for å forlate bransjen og tilbringe mer tid med familien min, så dere kommer dessverre ikke til å høre om meg når jeg skal lage et nytt spill", skrev han. "Jeg bryr meg lidenskapelig om skytespillområdet og håper at noen andre kan plukke opp flagget som jeg prøvde å bære og lage spill igjen som bryr seg om spillerne, behandler dem med respekt og lytter til hva de har å si."

XDefiant er ikke lenger tilgjengelig.