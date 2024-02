XDefiant sies å endelig lanseres i slutten av mars

HQ

Vi vet fortsatt ikke nøyaktig når Ubisofts gratis arena-skytespill, XDefiant, kommer, men i den siste kvartalsrapporten fra selskapet bekreftes det at lanseringen snart er her.

I rapportens tittelutgivelsesplan for siste kvartal i dette regnskapsåret (dvs. fra begynnelsen av januar til slutten av mars) står det at XDefiant sin Season 0 kommer. Det er ingen fast dato for når dette vil skje, men det betyr at spillet bør komme i løpet av de neste sju ukene, og mest sannsynlig en gang i mars, ettersom Skull and Bones er det franske selskapets store lansering i februar.

Kommer du til å sjekke ut XDefiant når det kommer?