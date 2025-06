Xenoblade Chronicles 3 har blitt oppdatert for å fungere bedre på Nintendo Switch 2

HQ

Mange peker fingeren mot Pokémon Scarlet/Violet for deres ganske stygge og dårlig fungerende åpne verden, og mange antyder at det skyldtes den slitne maskinvaren til den stadig mer utdaterte Nintendo Switch. Men så har vi Xenoblade Chronicles 3, som også tilbyr en åpen verden som, i stedet for å være en skamplett for øynene, får deg til å lure på hvordan utviklingsteamet fikk det til å kjøre så jevnt og godt på en konsoll som mange sammenligner med siste generasjon når det gjelder maskinvareegenskaper. Vi nevner dette fordi Xenoblade Chronicles 3 nettopp har blitt oppdatert for å passe til Nintendo Switch 2.

På Nintendos supportside har Ver.2.2.1 blitt avslørt, og dette er en oppdatering som gjør "flere justeringer har blitt gjort for å forbedre spillingen på Nintendo Switch 2."

Omfanget av hva dette vil gjøre for spillet har ennå ikke blitt bekreftet, men en rimelig gjetning er at det vil gjøre det mulig å dra nytte av den kraftigere maskinvaren for å kjøre enda jevnere og tilby litt bedre grafikk. Vi får vite i hvilken grad denne oppdateringen forbedrer spillet når Nintendo Switch 2 lanseres i morgen, den 5. juni.