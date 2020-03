Xenoblade Chronicles: Definitive Edition dukket plutselig opp på eShop

Det seneste kapitlet i serien, Xenoblade Chronicles 2, var en kjempehit for utvikleren Monolith Soft, men Nintendo har som kjent tidligere hatt stor, stor suksess med å bringe software fra tidligere konsoller til Switch, og det vet vi gjelder denne serien også. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ble avslørt i fjor, og siden da har vi ikke hørt noen ting bortsett fra at spillet plutselig dukket opp på flere nettbutikker nylig, som tyder på at noe begynner å skje.

Som WCCFTech skriver la fans nylig plutselig merke til at spillet var tilstede på Switch eShop, og var klart til forhåndsbestilling, som var litt merkelig da Nintendo ikke har satt noen offisiell lanseringsdato enda.

Det ble fort fjernet igjen, men noe tyder på at Nintendo snart er klare for å sette en dato på spillet, og forhåpentligvis kommer det snart en Nintendo Direct hvor Nintendo deler mer av sine planer for året.

Gleder du deg til Xenoblade Chronicles: Definitive Edition på Switch?