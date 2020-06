Xenoblade Chronicles: Definitive Edition selger dobbelt så bra som originalen i Storbritannia

Du ser på Annonser

På fredag utga Monolith Soft en remaster-utgave av deres JRPG-klassiker Xenoblade Chronicles, som i 2010 og 2011 kom til Nintendo Wii i Japan og vesten. Etter den suksessfulle Wii-utgivelsen for ti år siden har Nintendo sikkert vært spente på å se om den restaurerte versjonen Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ville være i stand til å selge like bra i 2020. Og det har det gjort, og vel så det.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition inntok først og fremst førsteplassen på forrige ukes britiske salgslister og vippet dermed Animal Crossing: New Horizons av tronen, hvilket nærmest er imponerende i seg selv. Ser man dog på de konkrete salgstallene, har Xenoblade Chronicles: Definitive Edition faktisk solgt dobbelt så mange fysiske eksemplarer som den originale Wii-utgaven gjorde ved lanseringen.

Nintendo bør være meget fornøyde med dette. Du kan se hele forrige ukes topp 10-liste nedenfor (via GamesIndustry.biz):

1. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

2. Animal Crossing: New Horizons

3. Call of Duty: Modern Warfare

4. Grand Theft Auto 5

5. FIFA 20

6. Days Gone

7. Star Wars Jedi: Fallen Order

8. Minecraft (Switch)

9. The Last of Us: Remastered

10. PlayStation VR Worlds