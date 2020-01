Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ser ut til å komme i mai

Vi vet ikke akkurat mye om Nintendos planer for året, utover den store lanseringen av Animal Crossing: New Horizons i mars. Vi vet også at planen er å lansere en stor remaster av det originale Xenoblade Chronicles, ved navn Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, i løpet av året. Men når`

Det ser ut til at nettbutikken Coolshop ikke helt har klart å holde på hemmeligheten, for de viser i skrivende stund på deres hjemmeside at spillet lanseres den 29. mai.

Det er også en fredag, som er den dagen i uken hvor flest spill lanseres. Nintendo har enda ikke kommentert på saken, men vi forventer at de snart vil presentere en Direct-sending med masser av informasjon.

Gleder du deg?