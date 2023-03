X-Files får en omstart fra Ryan Coogler

HQ

X-Files er en av de mest populære sci-fi-dramaseriene gjennom tidene, og det er derfor ingen overraskelse at selv etter at showet kom tilbake for en overraskende sesong 10 og 11 at Fox fortsatt ønsker å holde konseptet i gang.

I følge Bloody Disgusting vil Ryan Coogler fra Creed og Black Panther-berømmelse gå inn for å lage en ny X-Files-serie, med en mye mer variert rollebesetning.

Coogler har blitt nominert to ganger til en Oscar, og har vist seg som regissør mange ganger. Siden dette er det første vi hører om vedlegget hans til den nye X-Files, er det sannsynlig at detaljene vil forbli lette i noen tid.

