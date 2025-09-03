Xi arrangerer militærshow i Beijing med Putin og Kim

HQ

Siste nytt om Kina . Kinas president har nettopp vært vertskap for landets største militærparade på flere tiår, flankert av Russlands Vladimir Putin og Nord-Koreas Kim Jong Un, mens arrangementet fylte Den himmelske freds plass med tropper, missiler og fly.

Arrangementet, som ble arrangert på årsdagen for Japans nederlag i andre verdenskrig, viste frem avanserte våpen og forseggjorte formasjoner, mens de fleste vestlige ledere holdt seg borte fra en oppvisning som så ut til å understreke spenningene med Vesten.

Kinas president Xi Xinping fremstilte begivenheten som et valg mellom fred og konfrontasjon, noe som gjenspeiler hans nylige oppfordring til en ny global orden. For Putin og Kim var anledningen et sjeldent diplomatisk høydepunkt og en anledning til å signalisere tettere bånd.