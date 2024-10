Xiaomi avduker SU7 Ultra EV fullt ut mens de kunngjør sitt rekordstore Nürburgring-løp

HQ

Mange kjenner nok Xiaomi som produsenten av smarttelefoner og bærbar teknologi, og til og med smarte husholdningsapparater, men det kinesiske selskapet ønsker å slå seg inn i bilbransjen ved å utforske elbilverdenen. Vi har visst at dette er tilfelle en stund, ettersom vi tidligere har fått innsyn i modellen SU7 Ultra, men nå har Xiaomi løftet teppet helt for denne bilen og avslørt dens rekordstore evner.

I en pressemelding får vi vite mye mer om SU7 Ultra, blant annet at denne bilen har et batteri som er i stand til å yte hele 1548 hestekrefter, noe som er nok til å levere en toppfart på 350 km/t og en akselerasjon fra 0-100 km/t på lynraske 1,98 sekunder.

For de som lurer på hvordan denne ytelsen står seg i konkurransemessig forstand, har Xiaomi bekreftet at de har tatt bilen til Nürburgring Nordschleife-banen og fullført banen på bare 6 minutter og 46,874 sekunder, noe som er raskt nok til å se SU7 Ultra knuse den tidligere rekorden for raskeste firedørs bil rundt banen, en rekord som ble holdt i syv år av Jaguar XE SV Project 8, da den fullførte banen i 2017 på 7 minutter og 21,23 sekunder.

Med denne ytelsen i tankene lurer du kanskje på når/hvis du kan få tak i en SU7 Ultra? Bilen er for øyeblikket tilgjengelig for forhåndsbestilling, men tilsynelatende bare i Kina, ettersom vi blir fortalt at den koster 814 900 yuan (ca. £ 88 000) og med planer om å sendes en gang i mars 2025.

Dette er en annonse:

Vil du sette deg bak rattet i denne svært raske elbilen?