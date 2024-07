Xiaomi hevder sin SU7 Ultra vil sparke ut over 1,500PS av hestekrefter

HQ

Xiaomi har veldig store planer for å sprenge bilsektoren vid åpen. Den Kinesiske tech giganten avduket sin SU7 elektrisk sportsbil for en stund tilbake, og i en fersk informasjon blowout, har vi blitt fortalt en haug av ytterligere detaljer om Ultra variant.

Bilen vil forsøke å oppnå en rekke mål ved å besøke Nürburgring innen utgangen av oktober i år. Dette inkluderer racing rundt den ikoniske banen på en så rask hastighet at SU7 Ultra vil bli kalt den raskeste fire-dørs bil i løpet av det neste tiåret. Den nøyaktige rundetiden som Xiaomi har i tankene, er ennå ikke bekreftet, men ettersom vi nå vet hva som er under panseret på bilen, kan vi utlede at rundetiden vil være veldig, veldig rask.

Xiaomi har avslørt at SU7 Ultra vil bli drevet av en V8s HyperEngine som topper ut ved 27,200rpm, 578PS av hestekrefter, og 635Nm av topp dreiemoment. Det vil tilsynelatende være et par av disse motorene i SU7 Ultra, som Xiaomi bemerker også at bilen vil topp på 1,548PS hestekrefter, alt mens du setter sin lette 1,900kg chassis, massiv 1,330kW batteri, og 1,145kg av downforce til sin disposisjon.

Når det gjelder hastighetstall, betyr alt dette en bil som kan klare 0-100 km/t på 1,97 sekunder, 0-200 km/t på 5,96 sekunder, 0-300 km/t på 15,07 sekunder, og en toppfart som sies å ligge et sted under 350 km/t.

Det er uklart når vi får se SU7 Ultra på veiene, men du kan ta en titt på bilen på bildet nedenfor.

