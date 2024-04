Xiaomis 14 Ultra er for fotografer.

HQ

En av de mest ettertraktede egenskapene til smarttelefoner i dag er uten tvil kameraklyngen de tilbyr. Tiden med ett kameraobjektiv er stort sett forbi, særlig når det gjelder flaggskipsenheter som gjerne har tre eller flere ulike objektiver.

Dette er tilfellet med Xiaomis nyeste flaggskip, 14 Ultra, som har en kameraklynge med fire objektiver som er utviklet i samarbeid med Leica. Dette oppsettet med fire objektiver er ideelt for den ivrige fotografen, men siden dette er en smarttelefon, kommer den også med de vanlige forbedringene av maskinvarekomponentene og skjermen, som alle er oppgradert i denne nye modellen.

For å se om dette gjør Xiaomi 14 Ultra til et must-kjøp, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om enheten og hvordan den fungerer i praksis.