Xiaomis nyeste robotstøvsuger er bygget for å være en alt-i-ett-rengjøringsløsning

Vi har faktisk fått hendene våre på en rekke robotdingser på vår Quick Look videoserie, og i dag er ikke noe unntak. Vi har rettet blikket mot Xiaomi Robot Vacuum X20+, en enhet som tar sikte på å være alt-i-ett-løsningen for mopping og støvsuging.

For å få til dette bruker den en 4 liters vanntank og en automatisk moppepute til moppeoppgavene, og deretter kombinerer den dette med et sugeverktøy på 6000Pa for å støvsuge og rydde opp det som er igjen. Den har også et system for hindringsbevissthet og en smart kontrollapp, slik at du kan holde øye med roboten fra mobiltelefonen din.

For å lære mer om Xiaomi Robot Vacuum X20+, sjekk ut den siste episoden av Quick Look nedenfor.