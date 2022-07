XIII Remake får store endringer

HQ

Tilbake i november 2020 ga utvikleren Playmagic og utgiveren Microids ut en remake av det klassiske skytespillet XIII, men denne remaken fikk mye kritikk fra medier og fans på grunn av en rekke tekniske problemer og dårlig optimalisering - lanseringen var en katastrofe.

Men Microids gir ikke opp. De har avslørt via Steam at XIII Remake får en "rework".

De starter litt forfra med en ny utvikler, franske Tower Fiver, og ideen er å komme nærmere den opplevelsen de opprinnelig hadde sett for seg:

"To achieve the quality standards and offer an optimal gaming experience, Microids decided to entrust the development of XIII Remake to the French studio Tower Five (Lornsword: Winter Chronicle). Hard at work for more than a year on a major update."

Oppdateringen blir gratis for eksisterende eiere og lanseres 13. september med støtte for 60fps, bedre HUD, grafikk og masse mer.