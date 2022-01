XMG introduserer vannkjølt gaming-laptop

HQ

Under et CES-pressemøte avduket XMG et bisart nytt produkt ved navn Oasis. Ideen er at du kjøper en alminnelig SMG NEO-laptop, som er utstyrt med blant annet en Intel i7-12700H, et RTX3080Ti og et 240Hz WQHD-display, men for å klemme ekstra ytelse ut av disse komponentene, så kan du inkludere en separat vannkjølingsmodul.

Du kobler altså to slanger bakpå, som så kan sirkulere vann fra din eksterne kjøler inn under laptopen, hvor vannet så fjerner overskuddsvarme fra komponentene, som angivelig øker ytelsen betraktelig.

Du kan kontrollere den eksterne vannkjøleren med Bluetooth, og det hele styres deretter automatisk. Det er 230 milliliter væske inne i kjøleren, samt en 120 millimeter radiator og vifte, og samtlige materialer er i aluminium.

Prisen forventes å være under €200 (rundt 2000 kroner) for Oasis.