Xolo Maridueñas Blue Beetle er klar for comeback i Man of Tomorrow

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Xolo Maridueña gjør comeback i DCU og skal nok en gang spille rollen som Blue Beetle i den kommende filmen « Man of Tomorrow. Oppfølgeren til «Superman» har allerede en stjernespekket rollebesetning, med Millie Alcock som Supergirl, Adria Arjona i en foreløpig ukjent rolle, og selvfølgelig Rachel Brosnahan, Nicolas Hoult og David Corenswet som alle gjentar sine roller.

Nå melder Variety at vi kan legge Blue Beetle til listen. Tilbake i 2023, da Blue Beetle-filmen først hadde premiere, sa James Gunn og Peter Safran at Blue Beetle var den første DCU-figuren i deres nye univers, med «Superman» som den første filmen. Det ble bekreftet at Xolo Maridueña skulle returnere i rollen; det var bare et spørsmål om når.

Vi er ikke sikre på hvor stor rolle Blue Beetle vil spille i den kommende « Man of Tomorrow-filmen. Alt avhenger av hvor mye oppmerksomhet han vil få i det nye DCU. Hvis han skal få en spin-off og sin egen solofilm igjen, håper vi å se mer enn et kort cameo-opptreden.