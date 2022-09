XPeng P7 vises frem i Forza Horizon 5

HQ

XPeng sniker seg sakte men sikkert inn på verdens elbilmarked, og deres helt nye luksussedan, P7, blir nå en del av et relativt eksklusivt utvalg utvalg av kjøretøy, nemlig de som kan farte rundt på de meksikanske landeveiene i Forza Horizon 5.

Via en pressemelding sendt til Gamereactor ser det ut til at XPeng P7 vil bli lagt til spillet via den nye Spring "Hot"-sesongen, som varer fra i dag frem til 15. september. Den kan nå skaffes via den nye Festival Playlist.

Bilen kan nå 100km/t på 4,5 sekunder takket være en ultralav luftmotstandskoeffisient og AWD-modellen har en rekkevidde på virka 530 kilometer. Se den i videoen nedenfor.