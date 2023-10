xScreen får en Carbon Black-utgave

HQ

For to år siden lanserte UPspec Gaming periferiutstyret xScreen, som er en skjerm (1080p, 60 Hz) spesiallaget for Xbox Series S, noe som gjør den svært bærbar og mulig å spille overalt så lenge du har en stikkontakt.

xScreen ble raskt populær og fikk mange positive anmeldelser, og til og med Phil Spencer selv har brukt og lovprist den - til tross for at den ikke engang var offisielt lisensiert, noe som ble endret for noen måneder siden. Så langt har den bare vært tilgjengelig i hvitt, siden dette er den eneste fargen på Xbox Series S. Eller, det var i hvert fall tilfellet før, siden en svart versjon med 1 TB lagringsplass ble lansert i begynnelsen av forrige måned.

Og nå har UPspec Gaming bekreftet at det også kommer en svart versjon av xScreen. Gå inn på denne veien for å melde din interesse for Carbon Black xScreen, som foreløpig ikke har noen lanseringsdato.