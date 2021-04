Xuan-Yuan Sword VII får vestlig lansering på PS4 og Xbox One

Du ser på Annonser

Nei, vi har ikke spilt noe særlig av de seks tidligere nummererte Xuan-Yuan Sword-titlene, men det er ikke så rart med tanke på at de offisielt aldri ble sluppet i vesten. Men med Xuan-Yuan Sword VII vil dette endres, da det nå er på vei til vesten, og ifølge utviklerne er dette et bra første spill for de som ikke er kjent med serien fra før.

Du kan se annonseringstraileren nedenfor for PlayStation 4 og Xbox One, samt en god del skjermbilder. Dessverre har vi ingen lanseringsdato enda, men under videoen finner du spillets offisielle beskrivelse om du vil vite mer.

"The latest entry in a long running saga, Xuan-Yuan Sword VII is an accessible entry point, offering a standalone story and dynamic, real-time combat. Set 2000 years ago in China near the end of Western Han rule, Xuan-Yuan Sword VII places players in the role of noble swordsman Taishi Zhao following the trail of a mysterious bamboo slip from the crypt of Marquis of Liu that promised prosperity, but only brought famine and misery in its wake. To protect his family and seek out the truth of this calamity, Taishi Zhao embarks upon a journey through a mythological realm full of otherworldly beings bent on his destruction."