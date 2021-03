Yakuza-studioet vurderer å lage noe helt nytt

Du ser på Annonser

Ryu ga Gotoku Studio har hittil stort sett bare laget Yakuza-spill, som gjennomgående har vært meget underholdende også. De vil dog unngå å sette seg helt fast i det samme gamle og har derfor forsøkt å bringe inn litt nytt her og der i spillene sine de siste årene.

Men i framtiden kan det dog bli slik at de velger å lage noe helt annet i stedet. Det avslører regissør Toshishiro Nagoshi i et Game Informer-intervju:

"The Ryu Ga Gotoku team members, they've only really worked on the Yakuza series. But I think it would be a waste if these really talented team members that we have aren't able to use all of their skills to their full potential. That might be challenging themselves, creating something of a whole different genre and a different style. We don't know that yet, but that's something that we're really taking into consideration right now for the growth of our team as a whole."

Siste skudd på stammen i Yakuza-serien er det annerledes Yakuza: Like a Dragon, som ble sluppet til PlayStation 6 denne uken etter å ha vært tilgjengelig til PC, PlayStation 4, Xbox One og Xbox Series i noen måneder. Håper du selv at Ryu ga Gotoko Studio skal fortsette med kun Yakuza, eller er det på tide med noe skikkelig annerledes?