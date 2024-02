Yellowstone dramaet fortsetter: hovedrolleinnehaverne ber om betydelige lønnsøkninger for å spille i spinoff-filmen

HQ

Dramaet Yellowstone er igjen i full gang. Etter noen rolige måneder, med en plan om å vise de siste episodene av den siste sesongen av originalserien i november, ser Paramount på fremtiden for serien, som tilsynelatende hovedsakelig dreier seg om en oppfølger/spinoff som ikke vil inkludere Kevin Costners John Dutton, men som kan inkludere noen av de andre nåværende hovedrolleinnehaverne.

Stikkordet er imidlertid kanskje, for Puck News har avslørt at hovedrolleinnehaverne, inkludert Kelly Reilly, Cole Hauser og Luke Grimes, alle kjemper for massive lønnsøkninger for å spille i oppfølgeren. Rapporten går så langt som å legge til at Reilly og Hauser vil ha over 1 million dollar for sine tjenester per episode.

Dette kommer i tillegg til at Paramount ønsker å hente inn Matthew McConaughey som spinoffens hovedrolleinnehaver, noe som fortsatt ikke er offisielt bekreftet ettersom skuespilleren venter på et manus før han forplikter seg til serien. Planene for hovedrolleinnehaveren virker imidlertid mer konkrete, ettersom det nevnes at forhandlingene om å få Michelle Pfeiffer med i serien har kommet mye lenger.

Alt dette kommer etter at skaperen Taylor Sheridan ble bedt om å innlemme karakterene spilt av Reilly, Hauser og Grimes i serien som en måte å bygge bro mellom den nåværende Yellowstone og denne oppfølgeren.