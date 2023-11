Yellowstone sender sine siste episoder i november 2024

HQ

Paramount har endelig avslørt når vi kan glede oss til å se hvordan historien om John Dutton og Yellowstone-ranchen ender. Ifølge Variety har produksjonsselskapet avslørt at planen er at de siste episodene av serien skal debutere i november 2024.

Men selv om vi må vente et helt år på å få se slutten på denne episke serien, er det flere gode nyheter, for Paramount har også bestilt ytterligere to spinoffs, en samtidsserie kalt 1944 og en moderne oppfølger kalt 2024.

Det finnes ingen detaljer om handlingen i 1944, men vi har fått vite at 2024 vil utspille seg etter hendelsene i Yellowstone, og at den vil inneholde nye skuespillere og steder, og at det også vil dukke opp noen crossover-karakterer. Dette kan være serien som det ryktes at Matthew McConaughey skal spille i.

Med disse spinoffene i tankene vil Yellowstone -universet inneholde totalt fire spinoffserier, hvorav de to andre er de allerede lanserte 1883 og 1923, som etter planen skal få en ny sesong i fremtiden.