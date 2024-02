Yellowstone skaperen Taylor Sheridan hater Forrest Gump.

HQ

Ta en titt på skaperen av Yellowstone, Taylor Sheridan, og du vil raskt forstå at han er en mann av den gamle skolen. Rødt kjøtt, seks kalde øl etter en hard arbeidsdag og en uvilje mot å forstå den moderne verden så lenge den fortsetter å gi ham mye penger.

I likhet med mange av sine mannlige brødre hater Sheridan å bli fortalt hva han skal gjøre, og det var visstnok derfor han foraktet Forrest Gump. I Joe Rogan Experience fortalte Sheridan i detalj om sitt hat til filmklassikeren.

"Jeg orker ikke å betale penger for at noen skal preke for meg", begynte han. "Det var derfor jeg hatet Forrest Gump. Var denne jævla idioten den eneste som kunne forstå verden? ... Skal han bare løpe gjennom Amerika, og alle skal bare følge etter ham og helbrede landet? Hva er dette for noe dritt?"

"For meg er den hellige gral som historieforteller å underholde, utdanne og opplyse ... ikke gi noen svar, bare mange spørsmål", fortsatte han. Det er mulig å forstå hva Sheridan mener, men vi er ikke sikre på at Forrest Gump sier at du bare skal begynne å løpe for å løse alle livets problemer.

Er du enig med Taylor Sheridan?